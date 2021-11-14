Оперштаб: В России за сутки скончались 1 219 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 1 219 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Накануне было зафиксировало более 1 240 смертей. Выявлено почти 39 тысяч новых заболевших. Из них в Москве – более 3 700. Накануне было свыше 4 тысяч.

Это стало минимумом с 6 октября. Однако, как отмечает агентство ТАСС, в Москве вырос коэффициент распространения коронавируса, который поднялся выше единицы. А пять дней до этого держался ниже этой отметки впервые с конца лета. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.