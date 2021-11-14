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11:13, 14 ноября 2021

В Болгарии началось голосование на выборах президента и досрочных выборы в парламент

фото: Giannis Papanikos / AP / ТАСС
фото: Giannis Papanikos / AP / ТАСС

Эксперты надеются, что их итоги позволят преодолеть политический кризис в стране, который длится уже более полугода.

Если президентские выборы проходят в ранее запланированный срок, то парламентские выборы – уже третьи в этом году. Политическим силам, которые преодолевают необходимый барьер, никак не удается создать коалицию большинства, которая, в свою очередь, смогла бы сформировать правительство. Фаворитом гонки считается правящая проевропейская партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, которая, по опросам, может набрать почти 25% голосов.

Однако практически ни одна из других партий, претендующих на прохождение в парламент, не собирается входить в союз с ней. Тем самым, ГЕРБ фактически находится в политической изоляции. Из-за этого, как отмечают эксперты, обостряется борьба за место второй политической силы – ведь именно ей могут доверить формирование кабинета министров в порядке очередности. При этом, по мнению аналитиков, наибольшую выгоду из ситуации извлекает действующий президент Болгарии Румен Радев, который пытается избраться на второй срок и, согласно опросам, существенно опережает всех оппонентов.

Парламентские и президентские выборы в Болгарии проходят на фоне непрекращающихся уже второй год протестов против бывшего премьера Бойко Борисова, фактически находившегося у власти 12 лет, и его партии. Митинги начались после обысков в администрации президента Радева.


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