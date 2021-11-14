В ООН называют недостаточными меры по борьбе с изменением климата, принятые на международной конференции

Переговоры глав государств-участников конференции по климату, прошедшей в шотландском городе Глазго, продлились на день дольше запланированного: прийти к компромиссу оказалось непросто. Одним из самых спорных вопросов стал полный отказ от угля: несколько стран, в том числе Китай и Индия, на это не согласилось. В итоге участники сошлись лишь на постепенном прекращении добычи и использования этого топлива.

К разочарованию экозащитников, на форуме не получилось утвердить подробный план финансирования тех стран, которые больше всего страдают от изменения климата. Договорились только о так называемой мобилизации на это всех денег. Как это будет происходить, не уточняется. При этом полтысячи глобальных компаний пообещали выделить на борьбу с изменением климата суммарно 130 трлн долларов.

США и Китай, в свою очередь, намерены совместно сокращать выброс парниковых газов и постепенно переходить на чистую энергию. То же к 2030 году готовы сделать еще более сотни стран. В течение следующих 20 лет государства согласны полностью перейти на использование автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Часть делегаций осталась недовольна результатом переговоров, назвав его незначительным шагом в борьбе с изменением климата.