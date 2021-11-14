На Камчатке прошёл митинг против введения цифровых кодов в общественных местах и вакцинации

Акция не была согласована с властями. Митинг провели недалеко от главного аэропорта Камчатки. Люди вышли к памятнику «Здесь начинается Россия» в городе Елизово. На акцию, по сообщениям местных интернет-изданий, собрались около 100 человек. Они требовали от властей отменить так называемые QR-коды при посещении общепита, массовых мероприятий, спортивных и культурных объектов, — они действуют в регионе с конца октября. Жители Камчатки называли ограничения антиконституционными и говорили, что это нарушает их права. На митинге записали обращение к президенту Владимиру Путину, осудив принуждение к вакцинации.

Устроителями акции портал Камчатка-информ называет группу последователей организации «Общенародный союз возрождения России». Местные власти утверждают, что уведомление о проведении митинга никто не подавал. О задержанных информации нет.

Накануне пикет с теми же требованиями прошёл в Екатеринбурге, в отличие от Камчатки акцию согласовали с властями. В пикете участвовали около 300 человек. Люди держали лозунги против qr-кодов и призывали отменить их при посещении общественных мест.

Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроекты о доступе в общественные места, самолеты и поезда по QR-кодам во всех российских регионах. Документы Совет нижней палаты парламента намерен рассмотреть уже завтра.