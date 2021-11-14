Ракетно-космическая организация «Энергия» запатентовала многоразовый корабль для суборбитального туризма

Предполагается, что туристы в скафандрах смогут выходить за борт на высоте до ста километров. В патенте на изобретение говорится также, что корабль может быть использован для высотных парашютных прыжков, передает ТАСС.
2021-11-14T10:36:36+03:00
2021-11-14T10:47:43+03:00
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10:36, 14 ноября 2021
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