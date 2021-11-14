Катарский телеканал Al Jazeera сообщает о задержании в Судане главы его бюро

Силовики пришли к нему домой, передают РИА Новости.
В конце октября в Судане произошел военный переворот. Руководство армии распустило правительство. В стране было введено чрезвычайное положение.
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Силовики пришли к нему домой, передают РИА Новости.
В конце октября в Судане произошел военный переворот. Руководство армии распустило правительство. В стране было введено чрезвычайное положение.
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…