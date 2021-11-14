Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил о риске случайной войны с Россией

В интервью газете Times он сказал, что такая опасность сейчас выше, чем когда-либо во времена «холодной войны». Картер отметил, что не работают многие дипломатические инструменты, которые использовались прежде. По его словам, растет напряженность из-за потока мигрантов, который, как считают в ЕС, организован Белоруссией при поддержке России.