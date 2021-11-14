Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил о риске случайной войны с Россией

В интервью газете Times он сказал, что такая опасность сейчас выше, чем когда-либо во времена «холодной войны». Картер отметил, что не работают многие дипломатические инструменты, которые использовались прежде. По его словам, растет напряженность из-за потока мигрантов, который, как считают в ЕС, организован Белоруссией при поддержке России.
2021-11-14T10:32:49+03:00
2021-11-14T10:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 14 ноября 2021
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