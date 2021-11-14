Памятник актеру Армену Джигарханяну сегодня откроют на его могиле на Ваганьковском кладбище

Автором монумента стал скульптор Микаэль Согоян, который рассказал, что знал артиста с детства.
Сегодня годовщина смерти Армена Джигарханяна. Он скончался в прошлом году в возрасте 85-ти лет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Автором монумента стал скульптор Микаэль Согоян, который рассказал, что знал артиста с детства.
Сегодня годовщина смерти Армена Джигарханяна. Он скончался в прошлом году в возрасте 85-ти лет.
Нина Останина, председатель комитета ГД по вопросам семьи: Чанышевой необходимо изменить меру пресечения на более мягкую Беременная женщина была заключена под стражу на два месяца и ей предстоит этапирование из Уфы в Москву. Есть все основания опасаться за здоровье матери и её будущего ребенка…