Федеральное бюро расследований США подтвердило информацию американских СМИ о масштабной хакерской атаке на ведомство

Откуда её проводили, пока не известно. Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с неё не менее ста тысяч писем о возможной кибератаке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на специалистов по компьютерной безопасности и представителей ведомства.

В теме письма указывалось: «Срочно! Злоумышленник в системе». Речь в сообщении шла о специалисте в области кибербезопасности Винни Трое, который расследовал деятельность хакерской группировки Dark Overlord. Она известна взломом компьютерной сети Netflix, а также базы данных одной из студий звукозаписи Голливуда.

ФБР выпустило заявление, в котором признало взлом хакерами электронной почты и рассылку десятков тысяч фейковых писем от имени ведомства. После инцидента оборудование быстро отключили, отметили в ведомстве. Коллеги Троя считают, что злоумышленники хотели опорочить его имя или перегрузить телефонные линии ФБР звонками людей, встревоженных полученными сообщениями.

Эксперты по кибербезопасности полагают, что секретная информация хакерам в руки не попала, поскольку для её передачи агенты ФБР используют отдельную систему электронной почты.

Инцидент произошёл через некоторое время после кибератак на правительственные сети США, эти взломы власти связывали с Россией. В Москве обвинения отрицают. Ожидается, что вопрос кибербезопасности станет одним из ключевых на предстоящей встрече президентов России и США. Она может пройти в начале следующего года.