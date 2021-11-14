Свыше 5,5 тысяч человек за два дня подписали петицию в поддержку правозащитного центра «Мемориал*», который власти хотят ликвидировать. В обращении на сайте Change.org сказано, что группа некоммерческих общественных организаций «Мемориал» была создана благодаря усилиям российского правозащитника Андрея Сахарова, а ликвидация повлечет за собой исчезновение крупных проектов, действующих в интересах граждан, в том числе ОВД-Инфо*.

Причиной создания петиции на портале стало обращение Генеральной прокуратуры в Верховный суд, а также в Мосгорсуд с исками о ликвидации правозащитного центра. Силовики настаивают на том, что центр, который власти уже включили в список иностранных агентов, постоянно нарушает законодательство в этой области. В самом «Мемориале» с обвинениями не согласны и уверены, что это политическое решение. Против потенциальной ликвидации и в СПЧ. Там уверены, что эта меры несоразмерна нарушениям и несправедлива. Накануне в знак протеста от Государственной премии отказалась писатель Людмила Петрушевская. А в социальных сетях набирает популярность картинка «Мы Мемориал», которую пользователи ставят на заставку своей личной страницы.

Рассмотрение иска в Верховном суде назначено на 25 ноября.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.