Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за три года подвижной состав метро будет обновлен на 80%

По его словам, десять лет назад состояние общественного транспорта оценивалось как неудовлетворительное, но этот тренд удалось изменить. По данным властей Москвы, планируется, что к 2027-му году будет построено 150 новых станций метро и МЦК, и рядом со станциями подземки будет жить более 90% москвичей, передает «Интерфакс».