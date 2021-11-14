Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за три года подвижной состав метро будет обновлен на 80%

По его словам, десять лет назад состояние общественного транспорта оценивалось как неудовлетворительное, но этот тренд удалось изменить. По данным властей Москвы, планируется, что к 2027-му году будет построено 150 новых станций метро и МЦК, и рядом со станциями подземки будет жить более 90% москвичей, передает «Интерфакс».
2021-11-14T09:35:37+03:00
2021-11-14T09:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 14 ноября 2021
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