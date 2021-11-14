Польша намерена возвести заграждения на границе с Белоруссией, заявил глава МВД Мариуш Каминьский

По его словам, пятиметровая стена с колючей проволокой и видеокамерами протяженностью 180 километров появится к середине следующего года. Нынешнюю ситуацию на границе Польши с Белоруссией, как передают польские СМИ, министр назвал политически мотивированной атакой с использованием искусственно созданного потока нелегальных мигрантов в Европу.