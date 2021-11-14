Польша намерена возвести заграждения на границе с Белоруссией, заявил глава МВД Мариуш Каминьский

По его словам, пятиметровая стена с колючей проволокой и видеокамерами протяженностью 180 километров появится к середине следующего года. Нынешнюю ситуацию на границе Польши с Белоруссией, как передают польские СМИ, министр назвал политически мотивированной атакой с использованием искусственно созданного потока нелегальных мигрантов в Европу.
2021-11-14T09:33:18+03:00
2021-11-14T09:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 14 ноября 2021
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