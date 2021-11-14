«Географический диктант – 2021» пройдет сегодня

Принять в нем участие можно будет, не выходя из дома. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый заместитель исполнительного директора «Русского географического общества» Илья Гуров. Он добавил, что в акции примут участие 106 стран по всему миру.
2021-11-14T09:07:16+03:00
2021-11-14T09:09:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:07, 14 ноября 2021
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