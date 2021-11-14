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09:07, 14 ноября 2021

«Географический диктант – 2021» пройдет сегодня

Принять в нем участие можно будет, не выходя из дома. Об этом «Эху Москвы» рассказал первый заместитель исполнительного директора «Русского географического общества» Илья Гуров. Он добавил, что в акции примут участие 106 стран по всему миру.


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