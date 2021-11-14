В глобальном соглашении по климату не оставили призыв к отказу от угля

Как пишут британские СМИ, на этом настояла Индия. В финальной версии документа говорится о необходимости постепенно сокращать использование этого вида топлива. Накануне вечером делегации из почти 200 стран пришли к соглашению по итогам конференции ООН по климату в Глазго. Многие страны сочли договоренности недостаточными. Разделяет это мнение и генсек ООН Антониу Гутерриш.



В Климатический пакт Глазго вошло предложение вновь пересмотреть определяемые на национальном уровне вклады стран в борьбу с изменением климата уже к концу 2022 года.