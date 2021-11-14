Бывшая японская принцесса Мако вместе с мужем переехала в США

Они вылетели сегодня и будут жить в Нью-Йорке, где работает юристом супруг Мако Кэй Комуро, сообщает агентство «Киодо». Отложенная на два года свадьба состоялась в октябре. Принцесса вышла замуж за своего однокурсника, обычного гражданина, и в результате лишилась титула члена монаршей семьи.
2021-11-14T08:33:20+03:00
2021-11-14T08:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 14 ноября 2021
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