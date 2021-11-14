Бывшая японская принцесса Мако вместе с мужем переехала в США

Они вылетели сегодня и будут жить в Нью-Йорке, где работает юристом супруг Мако Кэй Комуро, сообщает агентство «Киодо». Отложенная на два года свадьба состоялась в октябре. Принцесса вышла замуж за своего однокурсника, обычного гражданина, и в результате лишилась титула члена монаршей семьи.