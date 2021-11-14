Ведомство пришло к выводу, что перевозчики могут решить проблемы с безопасностью эксплуатации лайнеров этой модели, которые были выявлены после двух катастроф. Запрет на полеты этих самолетов в Китае был введен более двух лет назад. Около трети из примерно 370 лайнеров американской корпорации, которые пришлось поставить на хранение, предназначались именно для Китая.
Авиационные власти Китая, по данным местных СМИ, разрешат компаниям страны летать на «Боингах» 737 MAX
Ведомство пришло к выводу, что перевозчики могут решить проблемы с безопасностью эксплуатации лайнеров этой модели, которые были выявлены после двух катастроф. Запрет на полеты этих самолетов в Китае был введен более двух лет назад. Около трети из примерно 370 лайнеров американской корпорации, которые пришлось поставить на хранение, предназначались именно для Китая.