Авиационные власти Китая, по данным местных СМИ, разрешат компаниям страны летать на «Боингах» 737 MAX

Ведомство пришло к выводу, что перевозчики могут решить проблемы с безопасностью эксплуатации лайнеров этой модели, которые были выявлены после двух катастроф. Запрет на полеты этих самолетов в Китае был введен более двух лет назад. Около трети из примерно 370 лайнеров американской корпорации, которые пришлось поставить на хранение, предназначались именно для Китая.

