В Болгарии началось голосование на выборах президента и досрочных выборах в парламент

По данным соцопросов, наибольшее количество голосов – примерно 25% — может получить партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, но почти все остальные партии отказались от возможного сотрудничества с ней. По мнению экспертов, для формирования правительства потребуется коалиция из нескольких партий.
2021-11-14T08:32:33+03:00
2021-11-14T08:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 14 ноября 2021
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