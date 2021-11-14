В Болгарии началось голосование на выборах президента и досрочных выборах в парламент

По данным соцопросов, наибольшее количество голосов – примерно 25% — может получить партия ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, но почти все остальные партии отказались от возможного сотрудничества с ней. По мнению экспертов, для формирования правительства потребуется коалиция из нескольких партий.