В ФБР подтвердили, что ее электронную почту взломали хакеры

С адреса спецслужбы в ночь на субботу было отправлено около ста тысяч писем с ложным предупреждением о возможной кибератаке, пишет агентство «Блумберг». Вирусов письма не содержали, в тексте говорилось, что один из авторов расследования в отношении хакерской группировки Dark Overlord сотрудничает с киберпреступниками. Специалисты полагают, что злоумышленники попытались очернить эксперта. По предварительным данным, взломана была внешняя учетная запись, для передачи секретной информации ее не использовали.