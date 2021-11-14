В ФБР подтвердили, что ее электронную почту взломали хакеры

С адреса спецслужбы в ночь на субботу было отправлено около ста тысяч писем с ложным предупреждением о возможной кибератаке, пишет агентство «Блумберг». Вирусов письма не содержали, в тексте говорилось, что один из авторов расследования в отношении хакерской группировки Dark Overlord сотрудничает с киберпреступниками. Специалисты полагают, что злоумышленники попытались очернить эксперта. По предварительным данным, взломана была внешняя учетная запись, для передачи секретной информации ее не использовали.
2021-11-14T08:31:59+03:00
2021-11-14T08:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 14 ноября 2021
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