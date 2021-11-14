Около пяти тысяч человек подписали петицию против ликвидации группы правозащитных организаций «Мемориал»

В обращении говорится, что это может повлечь закрытие важнейших историко-просветительских и правозащитных проектов, а также ограничит легальную деятельность историков, просветителей, журналистов и правозащитников. Петиция размещена на сайте Change.org. Ранее Генпрокуратура и прокуратура Москвы подали два иска о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал**» и правозащитного центра «Мемориал». Российские власти считают обе организации иностранными агентами.
2021-11-14T08:31:17+03:00
2021-11-14T08:54:26+03:00
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08:31, 14 ноября 2021
* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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