Сборная России по футболу проведет со сборной Хорватии матч в рамках отбора на ЧМ-2022

Сборная России по футболу проведет со сборной Хорватии матч в рамках группы H отборочного турнира на чемпионат мира 2022 г. Спортивный комментатор Алексей Дурново сказал «Эху Москвы», что сегодня решится судьба единственной прямой путевки в финальную часть чемпионата мира-2022. Матч состоится на стадионе «Полюд» в хорватском городе Сплит.
2021-11-14T08:04:49+03:00
2021-11-14T08:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:04, 14 ноября 2021
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