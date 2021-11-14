Сборная России по футболу проведет со сборной Хорватии матч в рамках отбора на ЧМ-2022

Сборная России по футболу проведет со сборной Хорватии матч в рамках группы H отборочного турнира на чемпионат мира 2022 г. Спортивный комментатор Алексей Дурново сказал «Эху Москвы», что сегодня решится судьба единственной прямой путевки в финальную часть чемпионата мира-2022. Матч состоится на стадионе «Полюд» в хорватском городе Сплит.