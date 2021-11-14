В Великобритании пройдет национальная церемония по случаю Дня поминовения

Как ожидается, в церемонии примет участие королева Великобритании Елизавета II. Это станет ее первым публичным появлением после того, как в октябре врачи рекомендовали ей двухнедельный отпуск. В сообщении канцелярии монарха говорится, что Ее Величество будет наблюдать за мероприятием с балкона здания министерства иностранных дел.

День поминовения посвящен памяти жертв Первой и Второй мировой войны, а также более поздних военных конфликтов. В Кенотафе в Лондоне пройдет Национальная служба памяти, на которой традиционно будут присутствовать высокопоставленные чиновники, бывшие военнослужащие и члены подразделений вооруженных сил. Также в 11 часов будет объявлена минута молчания. Во время траурных церемоний пришедшие обычно прикладывают к одежде цветок мака, который стал символом поминовения.

На церемонии ожидаются и другие члены королевской семьи.