Лондон возложил ответственность за миграционный кризис на белорусской границе на Москву

В британском МИД считают, что Кремль должен оказать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец сложившейся ситуации и начать диалог. В статье для газеты The Sunday Telegraph глава внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс написала, что режим Лукашенко использует беженцев как «пешек в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия». Она также напомнила, что британские военные будут помогать Польше укреплять границу.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF сказал, что страна намерена значительно усилить рубежи и пригрозил остановить движение на границе. По словам Каминьского, только в этом году пограничники предотвратили свыше 30 тысяч попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.