Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Бразилии. Еще до начала главной гонки он ознаменовался сразу несколькими скандалами с участием главных претендентов на подиум.

Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» был исключен из протокола квалификации, потерял завоеванную поул-позицию и стартовал на спринт-гонке с последнего, 20-го места. Причина такого решения судей – несоответствие болида техническому регламенту. Развитием этого скандала стал штраф, выписанный главному сопернику Хэмилтона – гонщику команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену. После квалификации он коснулся своей машины, а потом машины британца, что является нарушением правил «закрытого парка». Несмотря на то, что Фестаппен не причинил никакого вреда автомобилю, на него наложили штраф в 50 тысяч евро, указав, что при повторном нарушении последствия будут более серьезными. Сегодняшняя стартовая решетка была сформирована по итогам этой скандальной спринт-гонки: поул-позиция у коллеги Хэмилтона по команде Валттери Боттаса, вторым стал Ферстаппен, третьим Карлос Сайнс из «Феррари». Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» показал 20-й результат, и будет стартовать последним.

Начало гонки в 20.00 по московскому времени.