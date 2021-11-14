Выборы президента и парламента пройдут в Болгарии. В стране уже полгода не могут найти выход из правительственного кризиса.

Сегодняшние парламентские выборы станут уже третьими за год. На предыдущих побеждала партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, однако, оба раза она не смогла сформировать правительство. Как отмечала немецкая медиакомпания «Дойче велле», опросы показывают, что эта партия победит и сегодня. Проблема в том, что основные политические силы настроены против неё, и формировать с ней кабинет министров или не хотят, или не могут.

Интрига заключается в том, кто сможет занять второе место. Опрошенные компанией эксперты отмечают, что главное отличие этих выборов от прошлых — новая партия западного толка «Продолжаем перемены», которую летом создали министры экономики и финансов переходного правительства .

В свою очередь пост президента, как отмечал телеканал Euronews рассчитывает сохранить за собой оппонент бывшего премьер-министра Румен Радев, который значительно укрепил своё влияние во время политического кризиса.

Протесты против премьер-министра и его партии проходят в Болгарии уже второй год. Они начались после обысков в администрации президента Радева, которые многие граждане восприняли как акт политического давления.