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07:02, 14 ноября 2021

Участники саммита ООН в Глазго приняли компромиссный вариант Климатического пакта

Участники саммита ООН в Глазго приняли компромиссный вариант Климатического пакта. Текст итогового заявления был согласован на сутки позже запланированного завершения форума. Из документа, в частности, пропали слова о полном и резком прекращении использования угля, так как Индия настояла на постепенном отказе от этого вида топлива. Представитель Дели отметил, что развивающиеся страны не могут позволить себе пойти на такой резкий шаг, когда у них на повестке дня стратегия развития и борьба с бедностью. Поскольку эта страна – третья в мире по объемам загрязнения окружающей среды, участникам пришлось прислушаться к ее мнению.

В эфире телеканала РБК глава Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц сказал, что прекрасно понимает жесткость позиции Индии на этот счет.
Генсек ООН уже назвал принятые меры недостаточными, а эксперты сочли пакт поверхностным и неамбициозным.  


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