Американская пресса обвинила военных в сокрытии информации об ударе, унесшим жизни мирных жителей Сирии. Газета The New York Times провела расследование, согласно которому, в марте 2019 года самолет F-17 сбросил бомбу на толпу людей в поле возле населенного пункта Эль-Багуз. Журналисты утверждают, что в результате погибли 70 человек, но независимое расследование было заморожено, а сам удар не стали предавать широкой огласке.

В Центральном командовании изданию подтвердили информацию об авианалете, однако назвали его оправданным. По словам военных, в результате погибли 16 террористов и четверо гражданских. Кто были остальные жертвы удара установить не удалось.

