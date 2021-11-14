Футбольные сборные Хорватии и России сыграют сегодня в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира. Он пройдёт в хорватском городе Сплит.

От результата игры со сборной Хорватии зависит, выйдут ли напрямую российские футболисты на мировое первенство в Катаре. Для этого им необходимо занять первое место в группе. Сейчас российская сборная опережает хорватов на два очка. Для выхода на чемпионат мира подопечным Валерия Карпина достаточно не проиграть. Даже ничья устроит сборную. В свою, очередь, хорватам нужна только победа, чтобы обойти россиян. Букмекеры уверены в победе вице-чемпионов мира, хорваты к тому же играют на своём поле. В случае проигрыша российская сборная завершит отборочный турнир на втором месте и попадёт в стыковые матчи, где на стадии полуфинала и финала будет по одной игре. На поле в Сплите российские футболисты выйдут в отличном настроении, в четверг сборная разгромила Кипр 6-0. Впрочем, и хорваты обыграли с крупным счётом Мальту 7-1. Российских болельщиков на матч пустят только с цифровым ковид-сертификатом ЕС, сообщили в пресс-службе футбольного союза Хорватии.

Матч начнётся в пять вечера по Москве. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в ноябре-декабре следующего года.