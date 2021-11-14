В России сегодня состоится географический диктант.

Традиционный диктант будет представлен в четырех вариантах, каждый из которых насчитывает 40 вопросов. Первые 10 заданий будут самыми простыми и потребуют знаний общеизвестных географических фактов, а вот для решения остальных придется применить логику и эрудицию, говорится на сайте акции.

В этом году мероприятие пройдет как в очном, так и в дистанционном формате. Удаленно написать тест можно на протяжении нескольких дней — до 24 ноября. Самыми необычными очными площадками станут атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», поезд Нижний Новгород – Москва и нефтеперерабатывающие платформы в Каспийском море.

В Москве же написать географический диктант можно в стенах Российской государственной библиотеки, а также на Казанском и Курском вокзалах.

Акция начнется в 14 часов. В прошлом году в мероприятии приняли участие свыше 100 стран, включая Россию.