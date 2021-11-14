Хакеры взломали электронную почту ФБР. Злоумышленники отправили с адреса Федерального бюро расследований десятки тысяч фейковых сообщений о возможной кибератаке. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Предполагается, что хакеры таким образом попытались очернить имя исследователя в области кибербезопасности Винни Троя – в письмах говорится, что именно он якобы собирается совершить атаки. Специалисты отмечают, что взломанная система электронной почты использовалась ФБР только для обмена и передачи несекретной информации.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», инцидент произошел вслед за рядом громких сбоев в правительственных сетях США и хакерских атак, которые американские власти связывали с Россией.