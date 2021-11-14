На следующей неделе синоптики ждут в Москве солнечную и морозную погоду

По прогнозам Гидрометцентра прояснения начнутся уже с понедельника. При этом отрицательные температуры будут не только ночью, но и днем. Как сообщает агентство ТАСС, такая погода сохранится по меньшей мере до четверга. Ближе к концу недели может снова немного потеплеть и не исключены небольшие осадки.



