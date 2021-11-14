В Нью-Йорк привезли главную рождественскую ель

Впервые за всю 90-летнюю традицию установки дерева на Рокфеллер-плазе в центре Манхэттена, оно было привезено из штата Мэриленд, сообщает полиция города. Транспортировка негабаритного груза на 35-метровом прицепе заняла два дня. Для нее понадобилось разрешение нескольких штатов и эскорт из автомобилей полиции.

После установки ель украсят гирляндами, а на верхушку установят хрустальную звезду весом более 400 килограммов, созданную мастерами фирмы «Сваровски». Церемония зажжения огней запланирована на 1 декабря.

