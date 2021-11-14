Россия начала поставлять Индии зенитные системы С-400

Об этом агентству РИА Новости рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству перед началом выставки Dubai Airshow. Страны заключили контракт три года назад. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов систем обойдутся Дели в почти 5,5 миллиардов долларов. Индия – третий зарубежный покупатель комплексов «Триумф» после Китая и Турции.

С-400 – зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая используется для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и гиперзвуковых целей.