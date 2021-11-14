Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит

Автору множества исторических и приключенческих романов было 88 лет. Как сообщается на его официальном сайте, смерть наступила неожиданно. Еще утром в своем доме в Кейптауне он читал и писал со своей женой Нисо.

Смит родился на территории современной Замбии в семье выходцев из Англии. Первый успех писателя был связан с вышедшим в 1964 году романом «Когда пируют львы». Всего он написал полсотни книг. Последняя – «Зов ворона» — вышла в прошлом году.