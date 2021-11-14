В штабе обороны Великобритании увидели риск «случайной войны» с Россией

Сейчас он выше, чем когда-либо во время холодной войны, сказал в интервью газете The Times начальник штаба Николас Картер. Он отметил, что многие дипломатические инструменты, которые использовались раньше, теперь не работают. Высокопоставленный военный комментировал изданию миграционный кризис на польско-белорусской границе. Считается, пишет The Times, что ситуация с беженцами, возникла при твердой поддержке Белоруссии Россией.

На днях Великобритания отправила солдат из инженерных войск на польскую границу, где они должны сотрудничать с местными военными.

