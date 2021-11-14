Синоптики предупредили о температурных аномалиях в разных частях страны

Так на следующей неделе в регионах Урала ожидается резкое похолодание с морозами до 20 градусов, а на территории Северо-Западного федерального округа наоборот, температура будет выше нормы на 4-7 градусов. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре. Аномально теплую погоду прогнозируют и на Дальнем Востоке, где столбики термометров поднимутся выше нормальных значений для этого времени года на 10-20 градусов.