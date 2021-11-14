РКК «Энергия» запатентовала многоразовый корабль для суборбитального туризма

Речь идет об аппарате, который также может использоваться для высотных парашютных прыжков – приводит агентство ТАСС выдержки из документа, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности. В ракетно-космической корпорации рассчитывают, что корабль будет взлетать на высоту до 100 километров и находиться в невесомости порядка трех минут. Предполагается, что туристы смогут выходить за пределы аппарата.