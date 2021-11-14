В Сирии террористы устроили засаду на военнослужащих правительственной армии

13 солдат погибли, передает телеканал «Аль-Джедид». При этом атаку удалось отбить, нападавшие отступили в пустыню.

По данным журналистов боевики террористических группировок в последние месяцы заметно активизировались в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс. Они совершили несколько нападений на армейские посты и военно-транспортные колонны. Правительственные войска понесли потери. Армия перебросила в эти регионы подкрепление для борьбы с террористами.

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