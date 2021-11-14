В Дагестане подозреваемого в наезде на полицейского отправили под домашний арест

Мера пресечения в отношении Камала Идрисова избрана сроком на два месяца, передает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что СК завел уголовное дело по факту инцидента в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова – бойца смешанных единоборств, двоюродного брата экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Усман и его друг Камал были задержаны в аэропорту Шереметьево и доставлены в Дагестан.

По версии следствия, автомобиль Toyota Camry без номеров с тонированными стеклами отказался останавливаться на КПП, сбил барьер и наехал на полицейского. В качестве подозреваемого пока значится «неустановленное лицо». О статусе Нурмагомедова по тому делу пока ничего не говорится.