Из Грузии приходит противоречивая информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили

Личный врач бывшего президента страны утверждает, что политик, который держит в тюрьме голодовку, впервые не смог встать с кровати и ему трудно разговаривать. В связи с этим рассматривается вопрос о переводе Саакашвили в реанимационное отделение.

В тоже время в тюремном ведомстве заверяют, что состояние политика стабильное и он находится под постоянным наблюдением медиков, а также не нуждается в реанимационных мероприятиях.

Саакашвили – фигурант нескольких уголовных дел. Он тайно прибыл в Грузию в конце сентября в преддверии муниципальных выборов и был задержан.