Финский гонщик Вальттери Боттас выиграл спринтерский заезд Гран-при Бразилии «Формулы 1»

Следом за пилотом команды «Мерседес» финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Третьим пришел испанец Карлос Сайнс, представляющий «Феррари». Именно в таком порядке они и будут стартовать сегодня вечером в главном заезде.

На текущий момент Ферстаппен лидирует в чемпионате. Его ближайший преследователь британец Льюис Хэмилтон, стартовавший последним из-за нарушения регламента, в итоге смог занять в спринтерской гонке пятое место.

