Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд инвестиций в стартапы

Газета РБК пишет, что предполагаемая младшая дочь Владимира Путина и ее заместитель подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества. Предполагается, что в каждый из проектов будут вкладывать около трех миллионов рублей.

Этим летом Тихонова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме говорила о том, что особый интерес для инвестиций может представлять научно-технологическая сфера.

Фонд «Иннопрактика» был учрежден МГУ в 2012 году. Позже стало известно о его участии в многомиллиардном проекте расширения вуза.