В Германии, по сведениям прессы, мобилизуют 12 тысяч военных для помощи врачам

Как пишет журнал Der Spiegel, резервисты должны будут оказывать логистическое содействие в процессе ревакцинации от коронавируса, при необходимости обустраивать временные госпитали и оказывать транспортные услуги. Во время предыдущих волн эпидемии в стране уже прибегали к помощи Бундесвера.

Ранее канцлер Ангела Меркель предупреждала, что непривитые граждане вскоре столкнутся с серьезными ограничительными мерами.