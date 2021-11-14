Сирийский авиаперевозчик перестает летать в Белоруссию из-за миграционного кризиса

Компания Cham Wings отметила, что ей трудно отличить пассажиров, направляющихся в эту страну в качестве конечного пункта, от тех, что собирается иммигрировать дальше. Накануне по схожей причине приостановили прямое авиасообщение с Белоруссией и власти Ирака.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало о планах ЕС ввести санкции против компаний Turkish Airlines и «Аэрофлот» из-за их возможной причастности к доставке беженцев к границам Евросоюза.