Французская и бельгийская сборные досрочно вышли на чемпионат мира по футболу

Они гарантировали себе первые места в группах за один тур до конца отборочного этапа. Франция разгромила Казахстан, а Бельгия обыграла Эстонию.

Путевки на мировое первенство, которое пройдет в следующем году в Катаре, ранее уже завоевали национальные команды Германии, Дании и Бразилии. Близка к первому месту в группе была и сборная Нидерландов, которая меньше чем за десять минут до конца матча с черногорцами вела 2:0, однако игра в итоге завершилась ничьей.

Сегодня российская сборная может напрямую выйти в финальную часть турнира. Ей достаточно сыграть вничью с Хорватией.