Власти США не одобрили планы Intel по расширению производства в Китае

Агентство Bloobmerg со ссылкой на источники передает, что администрация Джо Байдена выступила против того, чтобы компания увеличила выпуск компонентов для процессоров. В Intel таким образом надеялись смягчить мировой дефицит полупроводников, однако в Белом доме возникли опасения насчет безопасности. Вашингтон подчеркнул, что наоборот добивается переноса выпуска ключевых компонентов из других стран в США.
2021-11-14T02:09:40+03:00
2021-11-14T02:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 14 ноября 2021
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