Власти США не одобрили планы Intel по расширению производства в Китае

Агентство Bloobmerg со ссылкой на источники передает, что администрация Джо Байдена выступила против того, чтобы компания увеличила выпуск компонентов для процессоров. В Intel таким образом надеялись смягчить мировой дефицит полупроводников, однако в Белом доме возникли опасения насчет безопасности. Вашингтон подчеркнул, что наоборот добивается переноса выпуска ключевых компонентов из других стран в США.