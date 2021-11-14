Сотрудника колонии наказали за «заносчивость и пренебрежение» к осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану

Надзиратель мордовской ИК был привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что проходя мимо гражданина США, коснулся рукой его плеча, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру. При этом в ведомстве отмечают, что случаев применения насилия к Уилану выявлено не было.

В начале сентября осужденный через родственников сообщил, что его ударили, когда он находился в здании администрации колонии. В региональном управлении ФСИН эти слова назвали провокацией.