На станции метро «Сходненская» погиб человек, пытаясь спасти спрыгнувшего на пути

Пресс-служба московской подземки сообщает, что пассажир хотел остановить мужчину. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, в результате оба попали под поезд, но тому, кто прыгал, в итоге удалось спастись. Он, как передает агентство ТАСС, скрылся с места происшествия. Из-за инцидента на фиолетовой ветке было ограничено движение поездов.

По информации телеграм-канала 112, выживший вскоре после этого все же покончил жизнь самоубийством. Его личность выясняется.