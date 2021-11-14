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01:06, 14 ноября 2021

16-летний хоккеист Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР

Нападающий петербургского СКА отметился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции. Он забросил шайбу в стиле «лакросс» — то есть поймал ее за воротами на клюшку и отправил за спину вратарю.
Мичкову меньше чем через месяц исполнится 17 лет. Когда Александр Овечкин стал самым молодым российским игроком, забившим за сборную, он был на год старше.


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