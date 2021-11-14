Нападающий петербургского СКА отметился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции. Он забросил шайбу в стиле «лакросс» — то есть поймал ее за воротами на клюшку и отправил за спину вратарю.
Мичкову меньше чем через месяц исполнится 17 лет. Когда Александр Овечкин стал самым молодым российским игроком, забившим за сборную, он был на год старше.
16-летний хоккеист Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР
Нападающий петербургского СКА отметился в матче Кубка Карьяла против команды Швеции. Он забросил шайбу в стиле «лакросс» — то есть поймал ее за воротами на клюшку и отправил за спину вратарю.