Жена бизнесмена Кирилла Шамалова пожаловалась в прокуратуру на Ксению Собчак

Как сообщает информационное интернет-агентство URA.RU, поводом стало разглашение личной информации в ходе интервью. Во время беседы с Жанной Шамаловой, которая была опубликована в YouTube в начале этой недели, телеведущая озвучила медицинские документы, в которых говорится о биоматериале, использованном при зачатии ребенка пары.

Кирилла Шамалова называют бывшем зятем Владимира Путина. Сейчас бизнесмен разводится со своей второй женой.