Польский солдат погиб на границе с Белоруссией

В командовании это назвали несчастным случаем и отметили, что военнослужащий не был задействован в операции по сдерживанию мигрантов. Он попал на границу чуть больше недели назад. Как передает Польское радио, солдат погиб в результате выстрела, который был произведен из служебного оружия «без участия третьих лиц». Другие подробности пока не приводятся. Расследованием инцидента занимается военная жандармерия и прокуратура.