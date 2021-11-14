Польский солдат погиб на границе с Белоруссией

В командовании это назвали несчастным случаем и отметили, что военнослужащий не был задействован в операции по сдерживанию мигрантов. Он попал на границу чуть больше недели назад. Как передает Польское радио, солдат погиб в результате выстрела, который был произведен из служебного оружия «без участия третьих лиц». Другие подробности пока не приводятся. Расследованием инцидента занимается военная жандармерия и прокуратура.
2021-11-14T01:06:05+03:00
2021-11-14T01:06:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 14 ноября 2021
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